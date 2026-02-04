Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga ex camionista**

04 febbraio 2026 a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Un ottantenne, ex autotrasportatore, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell'inchiesta della Procura di Milano sui 'cecchini del week end', cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. L'uomo ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato nei prossimi giorni dal pm Alessandro Gobbis. L'anziano, che vive in provincia di Pordenone, si sarebbe vantato con dei conoscenti di essere stato tra coloro che andavano a uccidere oltre confine.