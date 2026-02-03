Torino: Schlein, 'destra strumentalizza per colpire opposizione e giudici'

03 febbraio 2026 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo visto tutti immagini di una violenza inaccettabile, inqualificabile. Tutti abbiamo espresso un'immediata condanna e la solidarietà agli agenti di polizia e anche ai giornalisti che sono stati colpiti da delle frange violente organizzate che si sono staccate da un corteo che fin lì aveva visto decine di migliaia di persone sfilare pacificamente. Trovo gravissima la strumentalizzazione che è stata fatta da parte della destra e oggi anche dal ministro Piantedosi contro le opposizioni e contro i giudici per quello che è accaduto". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì in onda stasera su La7.

"E' inaccettabile che strumentalizzino fatti gravi come quelli e lo facciano per la campagna referendaria, perché questa è la verità. Anche oggi il ministro ha voluto dare l'idea che le decine di migliaia di persone che hanno partecipato pacificamente fino a che le frange violente si sono staccate colpendo brutalmente gli agenti di polizia e giornalisti fossero tutti delinquenti, fossero tutti conniventi. Per questo anche oggi hanno attaccato le opposizioni e i giudici in maniera del tutto strumentale", aggiunge la segretaria del Pd.