Torino: Rosato, 'tentato omicidio, nuove norme? Le valuteremo ma non siano solo slogan'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Non sono un magistrato ma quando vedo uno che aggredisce con un martello, per me è tentato omicidio. Le norme non sono sufficientemente chiare? Chiariamole. Noi siamo pronti a valutare" ma "non si facciano norme manifesto, norme inutili che servono a fare un titolo ma non a risolvere la situazione". Lo dice Ettore Rosato di Azione alla Camera per l'informativa del ministro Matteo Piantedosi sui fatti di Torino.