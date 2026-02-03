Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Torino: Rosato, 'tentato omicidio, nuove norme? Le valuteremo ma non siano solo slogan'

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Non sono un magistrato ma quando vedo uno che aggredisce con un martello, per me è tentato omicidio. Le norme non sono sufficientemente chiare? Chiariamole. Noi siamo pronti a valutare" ma "non si facciano norme manifesto, norme inutili che servono a fare un titolo ma non a risolvere la situazione". Lo dice Ettore Rosato di Azione alla Camera per l'informativa del ministro Matteo Piantedosi sui fatti di Torino.

Dai blog