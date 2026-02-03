Sudan: fonti mediche, 'attacco Rsf con droni nel sud, 8 morti'

03 febbraio 2026 a

Khartoum, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - Un attacco paramilitare con droni contro un centro sanitario nella città di Kadugli, nel Sudan meridionale, ha ucciso otto civili, tra cui tre bambini. Lo ha riferito una fonte medica all'Afp. Poche ore dopo che l'esercito sudanese aveva rotto l'assedio della città da parte dei paramilitari rivali (le Rapid Support Forces, ndr), "la milizia ha bombardato la città con i droni", ha affermato una fonte dell'esercito, aggiungendo che tutti i droni, tranne uno, sono stati abbattuti dalle difese aeree dell'esercito.