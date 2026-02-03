Camera: su conferenza remigrazione Fontana dispone istruttoria

03 febbraio 2026 a

Roma, 3 feb (Adnkronos) - La presidenza della Camera "ha dato disposizioni" per una istruttoria nel Collegio dei questori e in Ufficio di presidenza sulla conferenza stampa sulla remigrazione, in programma venerdì scorso a Montecitorio, saltata dopo che le opposizioni hanno occupato la sala stampa. Lo ha annunciato all'aula la presidente di turno Anna Ascani rispondendo alla richiesta avanzata da Rossano Sasso.

Il deputato della Lega, intervenendo in aula, aveva chiesto di "fare chiarezza su quanto avvenuto. Nel tempio della democrazia e' stato impedito a un parlamentare di esercitare le sue prerogative, di potersi esprimere -ha spiegato Sasso-. Un gruppo consistente di almeno 20 deputati di Pd, Avs e M5s ha impedito una conferenza stampa regolarmente autorizzata, e' un fatto gravissimo che se non sanzionato potrebbe costituire un precedente pericoloso. Montecitorio è stato trasformato in un centro sociale, in un liceo occupato, in cui un picchetto può decidere chi può o non può entrare".