Referendum: Schlein, 'serve a potere che vuole mani libere'**

03 febbraio 2026

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Le persone non si fanno prendere in giro. Questa riforma, lo dice Nordio, non renderà più efficiente la giustizia per i cittadini italiani, non renderà più veloci i processi, non assumerà 12.000 precari della giustizia che il governo rischia di lasciare a casa da giugno. Allora a chi serve questa riforma? L'ha detto molto chiaramente Meloni. Vi ricordate quando la Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo stretto di Messina? Meloni ha detto: adesso vi facciamo vedere chi comanda. Questa riforma la vuole un potere che vuole le mani libere e pensa che prendere un voto in più alle elezioni li legittimi a non essere mai giudicati". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

"Noi abbiamo scelto di fare una campagna per spiegare perché questa riforma fa male al Paese. Poi è evidente che molte persone spero verranno a votare e ognuno avrà le sue motivazioni. Io posso dire qual è la nostra: la nostra che è una riforma che non serve ai cittadini, anzi difendere la Costituzione serve ai cittadini perché l'indipendenza della magistratura è a vantaggio di chi da solo non ha voce, non ha soldi e non ha potere per far valere le proprie ragioni".