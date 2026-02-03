Referendum: Schlein, 'politicizzare? Noi scelto di spiegare e vinceremo'**

03 febbraio 2026 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Referendum su Meloni? "Abbiamo scelto intanto di spiegare alle persone di cosa si tratta, come incide questo referendum nelle loro vite. E' giusto fare così. Io invito tutte e tutti a informarsi e ad andare a votare. Io sarò impegnata a partire proprio da domani sera da Pescara in un tour attraverso il paese per spiegare le ragioni del nostro no. Poi ognuno porterà le sue nelle urne, l'importante è che noi vinceremo". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.