Referendum: Pera e C. Salvi giovedì al Senato per 'Le ragioni del sì'/Rpt
Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Marcello Pera e Cesare Salvi introducono **giovedì 5 febbraio** al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì" al referendum sulla giustizia. All'iniziativa partecipano, tra gli altri, l'ex-presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, Antonio Baldassarre, Gaetano Quagliariello, Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Giorgio Tonini, Stefano Ceccanti, Nicola Latorre, Claudia Mancina, Claudio Velardi.