Pedopornografia: sequestrati cataloghi, video con bimbi di 2 anni a 15 dollari

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Cataloghi con foto di minori dove scegliere secondo il proprio (illecito) gusto sessuale bambini del Sudest asiatico, di età compresa tra i 6 e i 14 anni - in un caso dell'età di 2 anni - al prezzo di 15 dollari. E' questo uno dei particolari più raccapriccianti dell'inchiesta della Polizia postale, in collaborazione con l'agenzia americana Homeland security investigations (Hsi) e l'Europol, che ha portato a due arresti e a quattro denunciati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico da parte della Procura di Milano.

A disposizione dei clienti italiani non solo materiale già confezionato, ma anche la possibilità di dialogare - su chat criptate - con i produttori e scegliere la propria vittima, l'età, come farla vestire o truccare. "Abbiamo trovato chat con indicazioni terribili dove si costringevano bambini molto piccoli - con la complicità spesso dei familiari delle vittime - a compiere atti indicibili. Chi acquistava per pochi soldi non solo comprava lo spettacolo, ma dava indicazioni su come dovesse essere svolto" spiega il pubblico ministero Giovanni Tarzia.

Oltre 30mila i file di materiale pedopornografici trovati, decine invece i dispositivi sequestrati ai sei indagati per migliaia di gigabyte da analizzare per risalire a eventuali altri soggetti e per l'identificazione dei minori coinvolti.