Niscemi: Braga, 'servono risorse e tempi certi, non condoni'

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "La gravissima frana di Niscemi, una delle più estese che si ricordino in Sicilia, richiede un intervento immediato e straordinario del Governo. La frana è ancora in corso, migliaia di persone sono sfollate e c'è l'urgenza di mettere in sicurezza il territorio". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

"Non basta un'ordinanza, né possono bastare i 100 milioni. Servono governance chiara, tempi certi e risorse adeguate per affrontare l'emergenza e avviare la ricostruzione. E basta ambiguità su condoni edilizi -prosegue Braga-. È inaccettabile che, di fronte a un'emergenza di questa portata nel Mezzogiorno, il Governo, dopo il sorvolo di Premier e Vicepremier, si occupi d'altro: la sicurezza delle persone e la prevenzione del rischio idrogeologico devono tornare al centro dell'agenda".

"Serve un intervento tempestivo e un ruolo attivo anche del governo regionale al fianco di una comunità che ha perso tutto", conclude la capogruppo del Pd.