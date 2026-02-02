Carceri: La Russa ad avvocati Milano, 'vicinanza e attenzione al tema'

02 febbraio 2026 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Avrei voluto essere presente, ma devo per forza andare a Roma perché dopo i fatti avvenuti a Torino ho una riunione che mi obbliga ad andare nella Capitale, però non voglio esimermi dal mostrarvi la mia vicinanza e attenzione per il dibattito". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa in un breve video messaggio inviato alla presentazione del libro 'L'emergenza negata - Il collasso delle carceri italiane', incontro organizzato dagli avvocati a Milano. "Su questo tema mi sono espresso più volte e non posso che richiamarmi alle mie precedenti dichiarazioni. Quanto all'amicizia con Alemanno è così nota e duratura che non c'è bisogno di sottolinearla" conclude La Russa.