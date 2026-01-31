Giustizia: Milano, 'preoccupano bande giovani, spinte da odio e sopraffazione'

31 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Un fenomeno "particolarmente preoccupante continua a essere la diffusione di gruppi criminali composti da giovanissimi, spesso appena maggiorenni, che si accompagnano a maggiorenni". Si tratta di "bande fluide" i cui comportamenti sono "espressione di aggressività determinata da una spinta alla conflittualità anche violenta, senza che ci sia uno scopo diverso dall'intento di esprimere odio e sopraffazione contro soggetti più deboli o solo come espressione di rabbia e frustrazione". E' uno dei temi sollevati nella Relazione sull'amministrazione giudiziaria di Milano diffusa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.