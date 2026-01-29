Maltempo: Renzi, 'Musumeci incapace, ministro perché raccomandato da Meloni'

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Musumeci è ministro non per merito ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciato. E da ministro ha detto no alla riapertura di Italia Sicura, il progetto contro il dissesto idrogeologico che avevamo fatto con Renzo Piano. Musumeci è un incapace ma è raccomandato da Giorgia Meloni, in nome dell'amichettismo. Il maltempo ha fatto male alla Sicilia, il malgoverno ha fatto ancora peggio". Lo scrive Matteo Renzi sui social.