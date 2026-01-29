Maltempo: Misiani, 'risorse tolte a Sicilia per Ponte vanno restituite subito'

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “La contrarietà di Salvini e Tajani verso l'ipotesi di utilizzare le risorse destinate al Ponte sullo stretto per fronteggiare l'emergenza maltempo in Sicilia è un grave errore. Una scelta ingiustificabile e sbagliata". Così Antonio Misiani, senatore e responsabile Infrastrutture del Partito Democratico.

"Ribadiamo con forza la nostra richiesta: i Fondi di sviluppo e coesione sottratti alla Sicilia per finanziare il Ponte devono tornare immediatamente al territorio martoriato dal maltempo. Basta propaganda. In Sicilia ci sono tratti di ferrovia interrotti nel nulla, strade impraticabili, comunità isolate. Niscemi e molte altre aree stanno letteralmente crollando. Continuare a considerare il Ponte un totem intoccabile mentre il territorio frana è irresponsabile. La Sicilia ha bisogno di investimenti veri, di miliardi di euro da destinare alla messa in sicurezza del territorio e alle infrastrutture che mancano. Le briciole stanziate dal governo sono totalmente inadeguate di fronte ad una emergenza senza precedenti”.