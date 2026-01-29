Maltempo: Italia Viva lancia petizione, 'Musumeci si dimetta'

29 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Chiediamo le dimissioni immediate del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Il disastro di Niscemi dimostra in modo inequivocabile l'assoluta inadeguatezza di Nello Musumeci a ricoprire il ruolo di Ministro della Protezione Civile”. È quanto chiedono il vicepresidente nazionale del partito Davide Faraone e le senatrici Annamaria Furlan e Dafne Musolino in una petizione lanciata da Italia Viva.Oi Pe,

“A testimoniarlo – sottolineano - non è soltanto l'inefficienza mostrata nella gestione di questa emergenza, ma un lungo e documentato insieme di disattenzioni, noncuranze e omissioni che hanno già caratterizzato i cinque anni del suo mandato alla Presidenza della Regione Siciliana e che oggi si ripropongono, aggravate, a livello nazionale. Di fronte a un disastro che colpisce un'intera comunità – si legge nella petizione - un Ministro della Repubblica non può limitarsi a commenti superficiali e deresponsabilizzanti, ma è chiamato a prevenire, governare e risolvere i disastri. Che cosa ha fatto il Ministro Musumeci in oltre tre anni di Governo Meloni sul fronte del dissesto idrogeologico? Quasi nulla".

"Nessuna strategia preventiva strutturata, nessuna azione incisiva. Ha scelto di non riattivare la Struttura di Missione “Italia Sicura”, rinunciando a uno strumento fondamentale di coordinamento e prevenzione, limitandosi a interventi tardivi e dichiarazioni di circostanza dopo ogni tragedia. Un approccio già visto durante i cinque anni alla guida della Regione Siciliana, che non possono essere liquidati con la frase: “Io ho fatto la legge urbanistica, da Niscemi nessuno mi ha avvertito”. Perché non è vero ed è agli atti che nel 2022 il Comune di Niscemi trasmise il Piano per l'Assetto Idrogeologico, nel quale veniva segnalato l'avanzamento della frana proprio nella zona in cui si è poi verificato il disastro. Allora perché, al momento dell'individuazione degli interventi più urgenti da inserire nel Pnrr sul dissesto idrogeologico 46 interventi, per un totale di 99 milioni di euro, la frana di Niscemi non fu inclusa? Non siamo più nel campo dell'errore, ma della disattenzione sistemica, della superficialità, dei goffi tentativi di scaricare responsabilità e, in alcuni casi, di affermazioni smentite dai documenti ufficiali. Per rispetto delle comunità colpite, per rispetto delle istituzioni, per rispetto del ruolo fondamentale che la Protezione Civile deve avere in un Paese fragile come l'Italia, chiediamo le dimissioni immediate del Ministro Nello Musumeci”.