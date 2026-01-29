Maltempo: Faraone, 'come è possibile Niscemi non in progetti Pnrr?'

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “In Sicilia il Pnrr finanzia 46 progetti contro il dissesto idrogeologico (99 milioni di euro) ma Niscemi non c'è. Com'è stato possibile che un paese che rischia di essere inghiottito in una frana non sia stato nemmeno considerato?”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“L'unica risposta possibile è che Niscemi non è entrata nel circuito giusto al momento giusto. Non aveva i santi giusti in paradiso. Schifani e Musumeci, però, ci devono spiegare che cosa hanno combinato”, conclude.