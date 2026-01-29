Lega: Giorgetti, 'Maroni cerniera tra partito e istituzioni'

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni ha rappresentato "una cerniera tra Lega e istituzioni". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni'. "Una cerniera tra politica e le istituzioni -ha ribadito l'esponente dell'Esecutivo- che si costruisce sulla credibilità e sull'autorevolezza che è riuscito a costruirsi il Bobo in tanti anni nelle Istituzioni, riconosciuta soprattutto dagli avversari politici".

Giorgetti ha quindi evidenziato la "competenza", la "capacità politica, di dialogo, di trovare soluzioni, di dare soluzioni, riconosciuta", che "lo fa diventare l'interlocutore privilegiato da un lato e poi naturalmente gli permette di arrivare alle cariche ricordate nel corso di tutta la sua esperienza politica".

Il ministro dell'Economia ha poi sottolineato "l'ironia" di Maroni, "cioè la capacità di sdrammatizzare e cogliere gli elementi più complicati, più difficili". Tutto "si è compendiato in un modo di far politica che è definito diritto ambrosiano, che vi dico la verità mi è sempre molto piaciuta come definizione, di pragmatismo, di azione politica cementata in profondi valori radicati nella terra, con grandi ideali magari, con anche delle utopie, ma completamente declinata in un'azione politica volta al raggiungimento del risultato. Come ci è stato insegnato la politica è un gioco degli scacchi, non si reagisce, non si decide semplicemente per il primo elemento e la prima conseguenza o anche semplicemente la seconda. La differenza tra uno molto bravo in politica e uno che è veramente bravo è capire qual è la conseguenza -quinta, sesta, settima- delle tue decisioni: questo tipo di analisi chiaramente è quella che mi è rimasta -ha concluso Giorgetti- nei momenti difficili e di scelta con lui".