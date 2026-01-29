Imprese, Romano (InfoCamere): "Con Camere del Futuro ecco Janas l'Ia a supporto aziende"

29 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “L'obiettivo è quello di realizzare una serie di servizi per permettere alle aziende di interagire con l'ente nel modo più agevole possibile”. Così Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere ha descritto il progetto ‘Camera del Futuro', il nuovo portale web creato per la Camera di Commercio di Sassari con lo scopo di agevolare il lavoro delle imprese del Nord Sardegna presentato oggi.

“Un'innovazione nel segno del digitale e dell'Intelligenza Artificiale che la Camera di Commercio ha voluto fortemente - continua - con il nuovo sito della Camera di Sassari, daremo la possibilità alle imprese di interagire con Janas, l'assistente virtuale, e usufruire dei servizi online, tra i quali anche la possibilità di prendere appuntamenti con la Camera, sia in presenza che da remoto”. Un'agevolazione importante che, come sottolinea Romano: “Ha tra i vari obiettivi quello di provare ad abbattere la burocrazia”.