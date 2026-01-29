Camera: Bonelli, 'Lega apre porte a convegno nazifascista, offesa a costituenti'

29 gennaio 2026 a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "La conferenza stampa annunciata per domani nella sala stampa della Camera dei deputati da parte di organizzazioni dichiaratamente neofasciste come CasaPound, Forza Nuova, fronteskins e altre sigle dell'estrema destra neofascista rappresenta un fatto gravissimo e un oltraggio alla memoria delle nostre madri e dei nostri padri costituenti". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"Dietro la sigla del Comitato 'Remigrazione e Riconquista', queste organizzazioni arrivano a Montecitorio per presentare la raccolta firme di una proposta di legge di iniziativa popolare sul cosiddetto 'programma nazionale di remigrazione'. Ad aprire le porte della Camera all'estrema destra razzista e neofascista è un deputato della Lega, Domenico Furgiuele, vicino all'eurodeputato Roberto Vannacci. È l'ennesima conferma dello slittamento del partito guidato da Matteo Salvini, già al centro delle polemiche per aver ospitato al ministero il criminale e attivista anti-migranti inglese Tommy Robinson".

"La Repubblica italiana nasce dalla lotta di Liberazione contro il nazifascismo. Don Luigi Sturzo, costretto a vent'anni di esilio, Angela Gotelli, partigiana e cattolica democratica, Alcide De Gasperi, Sandro Pertini, Umberto Terracini, Teresa Mattei e tutte le donne e gli uomini della Resistenza scrissero una Costituzione che ripudia il fascismo e ne vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma. La memoria dei nostri padri e delle madri costituenti non può essere offesa. Consentire a organizzazioni neofasciste di utilizzare gli spazi della Camera significa calpestare la Costituzione e trasformare le istituzioni repubblicane in una tribuna per chi nega diritti, uguaglianza e dignità. Una ferita alla democrazia che non può essere tollerata".