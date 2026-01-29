Ambiente: Pd, domani 'Accendere il futuro', summit con imprese, associazioni e istituzioni

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico vuole affrontare e governare la sfida della transizione energetica attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, la riduzione dei costi e la tutela di famiglie e imprese, lo sviluppo tecnologico e digitale come parte essenziale di una politica industriale che oggi manca al Paese. Per ragionare su questi temi il Gruppo Pd alla Camera dei Deputati ha promosso il summit 'Accendere il futuro', una giornata di studio, confronto con il mondo delle imprese, dell'associazionismo e delle istituzioni". Si legge in una nota del Pd.

L'incontro, che si aprirà domani mattina alle 9.30, si terrà a Milano presso la Social Innovation Academy c/o Cascina Triulza - Area Mind Milano Innovation District alla Fiera di Rho. Interverranno i parlamentari Silvia Roggiani, Vinicio Peluffo, Antonio Misiani, Alberto Pandolfo, Marco Simiani, Simona Bonafé, Antonella Forattini. Gli interventi conclusivi sono affidati a Annalisa Corrado, Parlamentare europea, Responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 Segreteria nazionale Pd; Andrea Orlando, Coordinatore del Forum sulle politiche industriali del Pd e Chiara Braga, Presidente Gruppo Pd della Camera dei deputati. Adesioni di Enel, Sorgenia, Terna, Iren, Confindustria, Legacoop, Legambiente, WWF, sindacati.