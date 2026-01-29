Lega: Fontana, 'da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese'**

29 gennaio 2026 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni "è stata una figura per la Lega essenziale, fondamentale e ritengo sia giusto ricordarla perché ha dato un grosso contributo politico non solo al nostro partito ma anche a tutto il Paese". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Maroni, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni'. Una "figura che si interessava di tante cose, di diverse cose e una figura -ha detto ancora il presidente della Camera- che ha sempre messo la passione per la politica e la competenza per la politica al primo posto. Io non posso che ringraziarlo per quello che ha fatto per noi, perché se abbiamo vissuto e viviamo un sogno anche come movimento politico, sicuramente il suo contributo è stato essenziale e fondamentale".

"Maroni, oltre a essere stato un grande militante della Lega, è stato un grande parlamentare, un bravissimo ministro, in diverse funzioni, dal Lavoro a ministro degli Interni, e soprattutto per noi è stato un amico. Per chi come me era più giovane è stato anche, se non un padre, quantomeno uno zio dal punto di vista politico. Io lo devo ringraziare perché lui ebbe fiducia di me e mi mise capo delegazione al Parlamento europeo per la Lega, nel 2012-2013, e quindi mi lega veramente un ricordo affettuoso. È stato anche segretario della Lega: in un momento anche molto particolare, molto difficile, seppe traghettare la Lega ha concluso Fontana- dalla storica segreteria di Umberto Bossi fino poi ad arrivare a quella di Matteo Salvini".