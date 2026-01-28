Milano-Cortina: Biancofiore, 'Sala dovrebbe solo ringraziare Piantedosi'

28 gennaio 2026 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Certo che Sala ha una bella faccia tosta a chiedere al ministro Piantedosi cosa abbia fatto per la sicurezza delle nostre città. Allora, numeri alla mano, facciamo un piccolo recap allo smemorato o distratto sindaco di Milano: nei prossimi giorni entreranno in servizio ulteriori 3500 nuovi poliziotti sul territorio nazionale e nel corso del prossimo biennio, grazie al Governo Meloni, arriveremo 25mila. Si aggiungeranno agli oltre 39.000 giovani già assunti da quando questo Esecutivo è in carica, non solo rinforzando gli organici ma anche abbassandone l'età media. In questo modo arriveremo a 500mila donne e uomini in divisa, 35mila solo negli ultimi due anni. Quando il primo cittadino del capoluogo lombardo afferma di aver incrementato del 19% l'organico della Polizia locale ha fatto solo il suo dovere". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.

"Abbiamo assicurato pieno sostegno sul tema della sicurezza -aggiunge- destinando agli Enti locali, negli ultimi tre anni, 200 milioni di fondi del ministero dell'Interno per scuole sicure, videosorveglianza, truffe agli anziani, assunzioni a tempo indeterminato della Polizia locale, che Sala rivendica come proprio merito, e riqualificazione delle aree degradate. Numeri incontestabili e fatti concreti per la sicurezza delle città, proprio grazie a quel Piantedosi che tanto critica Sala. E che forse dovrebbe solo ringraziare”.