Carceri: capigruppo M5s, 'lettera Nordio inaccettabile, qualcosa da nascondere?'

28 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "La lettera del ministro Nordio ai presidenti delle Camere in merito a presunte violazioni delle norme sulle visite in carcere da parte dei nostri parlamentari Roberto Cataldi ed Enrico Cappelletti è del tutto inappropriata". Lo dicono i capigruppo M5s di Senato e Camera Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi.

"Secondo il ministro i nostri colleghi sarebbero rei di aver violato delle regole durante la visita nel carcere di Verona, visita fatta per verificare le condizioni della struttura e quelle di Monica Busetto, condannata a 12 anni per un omicidio che, secondo gli elementi scoperti da Le Iene, potrebbe non aver commesso", proseguono.

"Detto che la visita si è svolta regolarmente: viene da chiedersi se il fallo di reazione di Nordio abbia a che fare con quello che, al tempo dell'indagine, era il suo ruolo di procuratore aggiunto proprio presso la procura di Venezia. Secondo Le Iene questa vicenda è un probabile errore: viene da chiedersi se il ministro voglia nascondere eventuali superficialità e incompetenze proprio da chi pensa di riformare la giustizia italiana?", concludono i capigruppo M5S.