Violenza su donne: Pd, 'emendamento Bongiorno retrogrado, dettato da patriarcato'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Si tratta di una grande occasione persa, che farà compiere un grave passo indietro al nostro ordinamento”. Lo dichiara Michela Di Biase (Pd), relatrice del testo approvato all'unanimità a Montecitorio.

“La Presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice Giulia Bongiorno, ha presentato e anche votato — aspetto questo che non può passare inosservato — un emendamento che compromette totalmente la proposta di legge sul consenso, già approvata all'unanimità alla Camera e che, recependo la Convenzione di Istanbul, avrebbe rappresentato un salto in avanti per la legislazione italiana, adeguandola a quella di numerosi altri Paesi che lo hanno già fatto”.

“Il testo dell'emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato - aggiunge Di Biase - lo giudico retrogrado e pericoloso, perché si allontana dal solco tracciato dalle sentenze della Corte di Cassazione, che riconoscono il consenso come elemento centrale. Con questo emendamento, il consenso scompare dall'ordinamento, rappresentando un arretramento inaccettabile per la tutela delle donne”.