Shoah: Fontana, 'mai dimenticare, legge razziali pagine più buie e vergognose della nostra storia'

27 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La Shoah non può essere in alcun modo cancellata dalla memoria collettiva. Non dobbiamo mai dimenticare il massacro di milioni di donne, di uomini inermi, di anziani indifesi e di bambini innocenti. Le leggi di Norimberga che sancirono la politica antisemita del regime nazista e le leggi razziali adottate nel '38 dal fascismo restano una delle pagine più buie e vergognose della nostra storia". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, celebrando in Aula il Giorno della memoria.

"Ma in quegli anni crudeli -ha aggiunto- vi furono uomini e donne che anche nel nostro Paese, a rischio della propria incolumità, si prodigarono per salvare tanti ebrei, aiutandoli a fuggire dalla morte sicura. 794 italiani sono stati riconosciuti tra i 'Giusti' tra le nazioni. Oggi, mentre si diffondono inaccettabili derive di stampo razzista e antisemita, non si può rimanere indifferenti. Occorre adottare ogni iniziativa per contrastare queste ideologie con la massima determinazione. Dobbiamo tutti vigilare al livello più alto possibile".

"In occasione di questa giornata, le istituzioni sono chiamate a ricordare e a riflettere su quanto accadde allora e su quanto sta accadendo ora. E proprio per consolidare la coscienza civica delle nuove generazioni, la recente legge 46 del 25 marzo '25 ha istituito un apposito fondo per promuovere e per incentivare i viaggi nella memoria presso i campi di concentramento e di sterminio nazisti per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Dobbiamo fornire ai ragazzi italiani ed europei -ha concluso Fontana- gli strumenti per essere pienamente consapevoli di quella immane tragedia e della sua portata storica. Va mantenuto saldo il filo della memoria con chi li ha preceduti, nella speranza che sappiano far prevalere sempre il bene e il libero confronto tra le culture differenti". L'Aula ha quindi osservato un minuto di silenzio.