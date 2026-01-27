Shoah: Conte, 'parlare di Olocausto ma anche di Gaza'

27 gennaio 2026 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Le nostra democrazie sono malconce ma mai cadere nella falsa illusione che ci possa essere una deriva verso l'autocrazia per farle funzionare". Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione di 'Antifascisti oltre il lager' alla Sala Zuccari, evento organizzato da Mariolina Castellone. "Oggi è il Giorno della Memoria" ma "si può anche parlare di Gaza, si deve sempre parlare di quello che è accaduto a Gaza, di quello che sta accadendo in Iran, di qualsiasi sistema violento che non rispetta la dignità dell'uomo. Però - ha aggiunto riprendendo le parole della senatrice Liliana Segre oggi al Quirinale- non si può utilizzare Gaza contro l'Olocausto, sarebbe una scorrettezza morale unica. Bisogna sempre combattere l'antisemitismo e questa memoria serve perchè ci sono valori morali che vanno ricordati oggi e sempre".