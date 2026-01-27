Referendum: domani conferenza stampa Pd con Schlein su voto fuori sede

27 gennaio 2026 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Milioni di persone che studiano o lavorano lontano dal proprio comune di residenza rischiano di non poter votare. E questo nonostante l'astensionismo è in continuo aumento. Il Pd ha presentato un emendamento al decreto sul referendum del prossimo 22 e 23 marzo che sarà illustrato domani mercoledì 28 gennaio alle ore 11 presso la Sala Berlinguer dei Gruppi parlamentari". Si legge in una nota del Pd.

"Parteciperanno Elly Schlein, Segretaria del Pd, Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Camera e Senato, Simona Bonafè, capogruppo Pd Commissione Affari Costituzionali, Marianna Madia, promotrice legge sul voto fuorisede, Virginia Libero, segretaria Giovani Democratici, e Tomas Osborn, Comitato Voto dove vivo".