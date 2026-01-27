Pd: Zampa, 'Schlein convochi la Direzione, qualcuno ci vuole fuori'

27 gennaio 2026 a

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "E' ora che la segretaria Schlein e il presidente Bonaccini convochino una direzione che da troppo tempo, anche in violazione delle regole, non viene convocata. Invece di far tracimare malignità sui giornali, si faccia un bello streaming, consentendo alle persone di ascoltare e farsi una propria idea". Lo dice la senatrice del Pd Sandra Zampa al Foglio.

"La gestione del partito fatta in questo modo, cancellando i luoghi di confronto, non fa altro che inasprire la contrapposizione fino a giungere a degenerazioni gravi, come avvenuto in questi giorni, con gente che insulta me e gli altri dirigenti riformisti, invitandoci a lasciare il partito. Persino un sindaco Pd ha fatto un post sui social con tutte le nostre facce chiedendo di mandarci via. Ma può essere ammissibile?”, prosegue Zampa.

"A Bologna – racconta la senatrice Pd – una persona che mi vuole bene mi ha detto con grande onestà ‘guarda Sandra che tutti ormai è bene che ve ne andiate, tanto c'è bisogno di una formazione centrista'. Questa cosa significa che, in silenzio, è stata cambiata l'identità pluralista del Pd. Ma Elly dove lo ha deciso? E con chi lo ha discusso? Una cosa è la linea politica del segretario che è legittimata dalle primarie, un'altra è cambiare la natura del partito. Non si può fare senza una discussione".