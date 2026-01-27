Pd: Sensi, 'Picierno si sente bullizzata? Mi piacerebbe più riconoscimento suo lavoro'

27 gennaio 2026 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "A Pina non difetta la chiarezza. Penso che lei oggi sia vicepresidente del Parlamento europeo e una delle dirigenti apicali del nostro partito. Mi piacerebbe in generale che ci fosse più riconoscimento del ruolo e del lavoro che svolge”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd Filippo Sensi, a proposito delle parole di Pina Picierno che dice di sentirsi bullizzata nel Pd.