Milano-Cortina: Magi, 'presenza Ice motivo di insicurezza, governo riferisca in aula'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "L'Ice non è la benvenuta in Italia. Ci sarebbe piaciuto che Giorgia Meloni lo dicesse al suo amico Trump, e invece assistiamo all'ennesimo inchino dei finti patrioti della destra, in un governo che pur di compiacere Usa consente la sfilata delle squadracce della propaganda di Trump". Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi prendendo la parola nell'aula della Camera.

"Addirittura il ministro Tajani oggi è arrivato a minimizzare l'operato criminale di agenti capaci di commettere omicidi a sangue freddo di cittadini inermi, dicendo che non sono mica le SS, tra l'altro con un tempismo sconcertante, essendo oggi la Giornata della Memoria. Le regole di ingaggio di cui l'Ice ha dato prova e che hanno scioccato il mondo intero dovrebbero preoccupare seriamente il governo italiano. L'Ice rappresenta un fattore di insicurezza, la cui presenza ai Giochi preoccupa molti. Il Governo, invece che fare finta di non capire, ne dovrebbe prendere atto e riferire al Parlamento”.