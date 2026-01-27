Milano-Cortina: Alfieri, 'no a squadracce Ice'

27 gennaio 2026 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Milano è una città europea e inclusiva, tradizionalmente riconosciuta per la capacità di accogliere, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani. É incredibile come il governo Meloni possa permettere alle squadracce di Ice di mettere piede in Italia, quando anche il candidato governatore repubblicano in Minnesota non le vuole a casa sua. In Italia la sicurezza degli uomini di Stato americani e delle loro delegazioni in Italia é sempre stata garantita dall'US Secret Service e dal Diplomatic Security service in collaborazione con i Nocs della Polizia di Stato. Non si capisce che competenza possa avere Ice che si occupa della sicurezza delle frontiere Use. In ogni caso Ice non è compatibile con i valori della nostra città e del nostro Paese. Anche in questo caso, come in altre battaglie, sono al fianco del Sindaco di Milano Beppe Sala". Lo scrive in un post su Facebook il sen. Alessandro Alfieri della segretaria nazionale del Pd.