Dl elezioni: Avs-Pd-M5S-PiùEuropa, 'inammissibile emendamento su no Ia, ricorso'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "E' stato dichiarato inammissibile nostro emendamento all'articolo 1 del Dl referendum sul divieto durante le campagne referendarie o elettorali di pubblicare contenuti prodotti mediante intelligenza artificiale. Naturalmente stiamo già preparando il ricorso, e' grave che non ci venga consentito di discutere un testo attinente alla materia elettorale e teso a prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne e di garantirne correttezza informativa e trasparenza, confidiamo pertanto nella più ampia convergenza da parte degli altri gruppi”. Lo rendono noto i deputati Filiberto Zaratti (Avs), Simona Bonafè (Pd), Alfonso Colucci (M5S) e Riccardo Magi (PiùEuropa).