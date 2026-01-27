Pd: Quartapelle, 'riformisti in uscita? Nostro impegno è rendere dem più forti'**

27 gennaio 2026 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il nostro impegno è volto a rendere il Pd più forte". Lia Quartapelle, deputata ed esponente della minoranza dem, risponde così quando le viene chiesto delle voci sul possibile addio al Pd da parte dei riformisti.

"Ci sono tante forze riformiste fuori dal Pd -aggiunge Quartapelle all'Adnkronos- ma penso che ci siano ancora più forze ed elettroni riformisti dentro il Pd. Il nostro lavoro è con loro".

Quanto alla richiesta ad Elly Schlein di convocare la Direzione, osserva: "Chiedere una direzione significa voler bene al Pd. Nessuno, in una fase così complessa e difficile, ha la verità in tasca e la discussione approfondita, democratica che è possibile fare in una direzione può aiutare. Come minoranza abbiamo un compito: quello di contribuire a animare un dibattito franco, anche duro, che però non perda mai il carattere propositivo. Più forte è il Pd più forte la democrazia italiana".