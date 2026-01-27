Maltempo: Schlein, 'perchè governo non dà 1 mdl Ponte? Serve risposta immediata'**

27 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "E' impressionante, è una violenza brutale quella con cui il ciclone Harry si è abbattuto su questi territori. Siamo qui con il sindaco e lo ringraziamo di averci accolto per vedere e toccare con mano quello che queste comunità stanno vivendo. Naturalmente sono tanti i comuni colpiti sulla costa Ionica, oggi non riuscivo io a visitarli tutti, arrivo adesso da Niscemi, ma i nostri parlamentari continueranno a stare a disposizione degli amministratori e di queste comunità per dare tutta l'attenzione e tutto il supporto che serve per dare il più presto possibile le risposte concrete a queste comunità". Lo dice Elly Schlein a Riposto in Sicilia.

"Ci sono attività che sono completamente devastate, lavoratori che in questo momento sono fermi, famiglie in grande difficoltà. Bisogna dare una risposta pronta, immediata, proprio perché già quando arriva la buona stagione vogliamo immaginare che siano messi in condizioni di essere di nuovo in piedi, di ripartire. È fondamentale anche per l'economia di questo territorio. Noi faremo la nostra parte per sostenerli. La nostra vicinanza va a tutte le comunità colpite, in Sicilia, in Calabria, in Sardegna. Faremo la nostra parte anche in Parlamento, così come a livello regionale e locale per dare tutto il supporto necessario, le cose su cui ci stiamo concentrando sono queste. I danni sono ingenti alle attività economiche, alle attività agricole, alle infrastrutture e anche alle case, alle persone".

"Allora la prima questione sono le risorse, bisogna trovarle perché i danni stimati nelle tre regioni più colpite sono stati di circa 2 miliardi, quindi sono insufficienti le risorse stanziate ieri, quei 100 milioni, bisogna trovarne di più. Noi abbiamo proposto, ad esempio, di dirottare immediatamente un miliardo che era stato messo sul progetto del Ponte di Messina per il 2026, che chiaramente non potrà essere usato per effetto dello stock della Corte dei Conti. Perché non darlo immediatamente in disponibilità a questi territori, a queste comunità, per dare subito un segnale?".