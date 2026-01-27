Maltempo: Schlein, 'danni da 2 mld, 100 mln governo non bastano, si usino risorse Ponte'**

27 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va a tutti i territori colpiti in questi ultimi giorni dal ciclone Harry: i siciliani, i calabresi, i sardi. Ci sono 2 miliardi di danni. E' insufficiente la cifra di 100 milioni che è stata stanziata ieri, chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori". Lo dice Elly Schlein oggi a Niscemi.

"Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del Ponte ma che non potrà ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei Conti e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposta ai territori che sono stati colpiti. Ci sono danni ingenti. Dopo mi recherò anche io naturalmente nelle località della costa ionica per vedere con quale brutalità il ciclone si è abbattuto su attività economiche, infrastrutture, case".

"Bisogna dare risposta presto a queste comunità. Bisogna in prospettiva fare molto di più sulla tutela dei nostri territori, la prevenzione del dissesto idrogeologico. Serve un grande piano anche per questo. Sarebbe più utile destinare lì le risorse che invece sono state messe su infrastrutture inutili che non potranno andare avanti e naturalmente abbiamo chiesto di sospendere tutti i tributi delle persone e delle imprese che sono coinvolte. Non dimentichiamo che questo ciclone si è abbattuto su attività economiche che hanno chiuso, ci sono lavoratori che non stanno lavorando, ci sono agricoltori che hanno avuto danni ingenti, insomma c'è moltissimo da fare e noi siamo pronti a fare la nostra parte".