Maltempo: Schlein a Niscemi, 'vicini a popolazione, Pd pronto a fare sua parte'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui per dare tutta la nostra vicinanza alla comunità di Niscemi per la frana che ha colpito drammaticamente il territorio. C'è grande apprensione. Sappiamo che ci sono 1500 persone sfollate. Bisogna mettere in sicurezza le persone, il territorio e il più presto possibile dare loro una prospettiva chiara". Così Elly Schlein oggi a Niscemi.

"Siamo pronti come Partito Democratico a fare la nostra parte per far avere tutto il supporto necessario a questo territorio, alla comunità colpita, alle amministrazioni coinvolte. Siamo qui per dare il nostro supporto e la vicinanza chiedendo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità, ecco, perché è una situazione particolare, molto delicata. La frana è ancora attiva e quindi c'è bisogno di tutte le competenze migliori per capire come mettere in sicurezza questa situazione".