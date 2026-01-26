Tv: difesa Corona, 'provvedimento sbagliato, bavaglio è precedente molto pericoloso'

26 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "E' un provvedimento profondamente sbagliato che si muove da un presupposto errato che Corona abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini, invece Corona denuncia l'esistenza di un sistema. Ci sono chat, filmati, interviste, telefonate pubblicate, alcune non le ha pubblicate ma le ha date alla Procura e probabilmente ne darà anche altre alla Procura nei prossimi giorni...come si fa a dire che non si solo elementi di prova?". Lo afferma Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, dopo che il Tribunale civile di Milano ha ordinato di cancellare i video di Falsissimo sul conduttore televisivo e di non pubblicarne di nuovi.

Per il legale il provvedimento "è fuori dal nostro ordinamento, questo non è consentito in Italia, il bavaglio sulla bocca in questo Paese non si può mettere a nessuno". L'ordinanza di oggi rischia, per Ivano Chiesa, di creare "una frattura pericolosa per chi fa il giornalista. E' un provvedimento che può essere un precedente molto, molto pericoloso per chi fa inchiesta".