Referendum: Serracchiani, 'no a Stato che indebolisce contrappesi'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Per fortuna che esiste la Costituzione. Perché questo non può essere il nostro modello. Abbiamo una Presidente del Consiglio che arriva a proporre il Nobel per la pace a Trump. Abbiamo un vicepresidente, Salvini, che chiede 'mani più libere' per le forze dell'ordine. Abbiamo un altro vicepresidente, Tajani, che ipotizza di togliere ai pubblici ministeri il controllo della polizia giudiziaria. E questo è molto significativo. Per fortuna che esiste la Costituzione". Così in un post su Instagram Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale Pd.

"Perché questa destra al governo guarda con preoccupante ammirazione al modello Trump. Un modello in cui civili inermi vengono uccisi per strada. In cui i diritti si piegano alla forza e la repressione diventa normalità. In cui i giornalisti possono essere intimiditi mentre fanno il loro lavoro, come è accaduto ai cronisti Rai, a cui va tutta la nostra solidarietà".

"Noi diciamo no. No a un'idea di Stato che indebolisce i contrappesi, svuota le tutele e mette a rischio le libertà fondamentali. È anche per questo che diremo No al referendum sulla riforma della giustizia. Perché difendere la Costituzione oggi significa impedire che si apra una breccia pericolosa, che man mano sta uscendo nelle parole di chi ha proposto questa riforma. E perché le democrazie non crollano tutte insieme: arretrano un pezzo alla volta. Noi quel primo passo indietro non lo faremo".