Milano-Cortina: Fratoianni, 'squadracce Trump non mettano piede in Italia'

26 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le squadracce di Trump non devono mettere piedi in Italia. Non possiamo permettere a degli assassini armati fino ai denti, che hanno anche minacciato dei giornalisti italiani, di agire come forze dell'ordine sul territorio italiano, senza sapere come e dove dovrebbero operare, con quali poteri o giurisdizione. è semplicemente intollerabile". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Eppure il governo Meloni per bocca del ministro Piantedosi sì è già espresso - prosegue il leader di SI - loro non vedono il problema. In tutta evidenza hanno spento tv, cellulari e chiuso gli occhi di fronte alla violenza e al sangue che queste squadracce stanno disseminando negli Usa. Cos'altro deve accedere? E allora - conclude Fratoianni - saremo noi a fargli aprire gli occhi: firmando e facendo firmare su mettilafirma.it per dire una cosa chiara: fuori le squadracce di Trump dall'Italia".