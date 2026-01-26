Milano-Cortina: Bonelli, 'no assassini Ice in Italia, Meloni è zerbino Trump'

26 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "La milizia di assassini dell'Ice non la vogliamo in Italia. Il presidente della Regione Lombardia conferma ciò che il pavido ministro dell'Interno Piantedosi non ha avuto il coraggio di fare: l'Ice sarà in Italia a scortare Vance e Rubio. In Italia non vogliamo gli assassini di Renée Good, di Alex Pretti e delle tante persone giustiziate a sangue freddo nella vergognosa caccia all'uomo messa in atto negli Stati Uniti". Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"L'Ice è una milizia al servizio di Trump che uccide a sangue freddo, responsabile di atti che andrebbero perseguiti come crimini, a cui invece Trump ha dato l'immunità: solo nell'ultimo anno ha provocato la morte di almeno due cittadini a Minneapolis, tra cui l'infermiere Alex Pretti, 37enne, ucciso da agenti durante un'operazione federale nella città americana. I suoi metodi di repressione e di rastrellamento ricordano pagine nere della storia europea".

"Ancora oggi l'Italia attende le scuse di Trump per aver offeso la memoria dei militari italiani caduti nelle missioni internazionali. Ieri due giornalisti della Rai sono stati minacciati dall'Ice a Minneapolis. Tutto questo accade perché la presidente del Consiglio Meloni, con il suo servilismo, ha trasformato l'Italia in uno zerbino di Trump, arrivando persino a proporlo per il Premio Nobel per la Pace. Una vergogna che offende la dignità del nostro Paese".