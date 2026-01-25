Ucraina: attacchi russi lasciano migliaia di persone senza riscaldamento a Kiev

25 gennaio 2026 a

Kiev, 25 gen. (Adnkronos/Dpa) - Le forze russe hanno colpito l'Ucraina con 102 droni e due missili balistici Iskander durante la notte, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare di Kiev, nonostante i colloqui tenutisi nel fine settimana negli Emirati Arabi Uniti tra le due parti e gli Stati Uniti. Il rapporto afferma che 87 dei droni sono stati intercettati, ma che ci sono stati attacchi riusciti in 10 località.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato che 1.676 condomini della città sono rimasti senza riscaldamento a causa degli attacchi russi, anche se la maggior parte dei 6.000 condomini rimasti senza riscaldamento ieri hanno visto ripristinato il riscaldamento. Durante la notte le temperature a Kiev sono scese sotto i -10 gradi Celsius.