Grecia: 2 morti, tra cui un bambino, nel naufragio di un'imbarcazione di migranti

Atene, 25 gen. (Adnkronos/Afp) - Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo il naufragio di un'imbarcazione che trasportava più di 50 migranti, secondo quanto riferito dalla polizia portuale. "Cinquanta migranti sono stati recuperati e sono stati presi in carico dalle autorità, ma altre tre persone risultano ancora disperse", ha precisato una portavoce della guardia costiera.

"È in corso un'operazione di soccorso con una nave della guardia costiera, mentre nel corso della giornata è atteso l'arrivo di una squadra di soccorritori e sommozzatori", ha aggiunto la stessa fonte. I forti venti di forza 6 sulla scala Beaufort rendono difficili i soccorsi, secondo l'emittente televisiva pubblica Ert. Ikaria si trova vicino alle coste occidentali della Turchia, da dove partono persone in cerca di asilo nell'Unione Europea.