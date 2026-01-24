Leggi il settimanale
Ucraina: Usa, 'Kushner e Witkoff a colloquio con Putin per 4 ore a Mosca'

Washington, 24 gen. (Adnkronos/Afp) - Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno parlato per quattro ore con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, in vista dei colloqui di pace trilaterali con l'Ucraina. Lo ha reso noto un funzionario statunitense, precisando che "si sono incontrati per circa quattro ore e, ancora una volta, la discussione, sulle ultime questioni rimaste in sospeso, è stata molto, molto produttiva.

