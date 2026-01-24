Ucraina: Orban, 'non permetteremo ingresso in Ue, scatenerebbe guerra contro Russia'

24 gennaio 2026 a

Budapest, 24 gen. (Adnkronos) - Il governo ungherese non permetterà all'Ucraina di aderire all'Unione Europea perché ciò scatenerebbe una guerra con la Russia, per la quale i leader dell'Ue si stanno già preparando. Lo ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, sottolineando anche che il suo governo non vuole che i giovani ungheresi combattano per l'Ucraina contro la Russia.

"Al momento, Bruxelles non ospita vertici, ma consigli militari. I leader dell'Unione Europea hanno deciso che la Russia perderà la guerra sul fronte ucraino. Sono in corso i preparativi per la guerra e il pericolo più grande per le nostre vite è che i nostri figli si arruolino nell'esercito e finiscano in uniforme sul suolo ucraino", ha detto Orbán, intervenendo a un incontro di attivisti del partito al governo Fidesz-Unione Civica Ungherese nella città sud-occidentale di Kaposvár.