Referendum: Di Pietro, 'chiedersi perchè diminuisce fiducia in magistrati'

24 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Occorre chiedersi perché nei primi anni Novanta, ai tempi di Mani pulite, il 97% dei cittadini stava dalla parte dei magistrati e perché oggi meno della metà continua ad avere fiducia nella magistratura”. Lo ha detto Antonio Di Pietro, intervistato insieme a Nicolò Zanon, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e presidente del Comitato Si Riforma, da Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato, in una pillola diffusa sui social e tratta da un'intervista che sarà pubblicata integralmente domani sui canali social.

Secondo Di Pietro, la perdita di credibilità della magistratura non può essere attribuita esclusivamente alla politica. “È vero che una parte della politica e dell'informazione ha contribuito a delegittimare l'operato dei magistrati, ma non è l'unica causa”, ha spiegato. L'ex Pm di Mani pulite ha richiamato anche responsabilità interne all'ordine giudiziario, osservando che “nel tempo alcuni magistrati hanno superato il perimetro del proprio ruolo, cercando non solo chi avesse commesso un reato, ma se qualcuno lo avesse commesso”, un approccio che “ha alimentato sfiducia nell'opinione pubblica”.

Di Pietro ha infine collegato il tema della fiducia dei cittadini alla necessità di intervenire sull'ordinamento della magistratura. “Se si lasciano le cose come stanno -ha concluso- sarà difficile recuperare quella fiducia diffusa che caratterizzava gli anni Novanta”.