Referendum: al via campagna Pd, no a una giustizia controllata dal governo

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Il 22 e il 23 marzo vota No. Per difendere la Costituzione. Per dire No alla legge del più forte. Per dire No a un Governo che pretende l'impunità. Per dire No a una giustizia controllata dal Governo". Il Pd ha lanciato dalle 15 una campagna nazionale per il No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

"Una mobilitazione nel merito per smontare la riforma del governo Meloni, che mina l'equilibrio costituzionale e la separazione dei poteri. La campagna si articola su materiali per i circoli ed eventi, tante iniziative territoriali e una forte spinta sui social", spiega il Pd.

Il lancio social è partito alle 15 sulle pagine nazionali del partito in coordinamento con tutte le sue articolazioni territoriali, dalle federazioni ai circoli.