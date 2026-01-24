Mediterraneo: Mattarella a convegno a Cefalù, 'godimento intellettuale e riflessione'

24 gennaio 2026 a

Cefalù (Pa), 24 gen. (Adnkronos) - "È stato un momento di vero godimento intellettuale. Non riprendo le innumerevoli sollecitazioni che sono emerse dalle relazioni, ma le portiamo dentro di noi e contengono una quantità di sollecitazioni, di indicazioni per riflettere e per adeguare comportamenti e iniziative a quanto è stato espresso". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto al termine del convegno 'Mediterraneo: mare di pace?”, promosso a Cefalù dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis, in collaborazione con la Diocesi e il Comune. Una conversazione tra storia, cristianesimo e arte per rileggere il Mediterraneo tra passato, presente e futuro come spazio di incontro e di dialogo.

"È stato davvero un percorso -ha aggiunto il Capo dello Stato- che ha messo insieme storia, che non è passato ma è svolgimento e quindi lega passato, presente e avvenire, è quello che ci è stato detto con chiarezza e con grande profondità. Quindi vorrei semplicemente ringraziare Cefalù per questa occasione e la Fondazione, la professoressa Militello per quanto ha detto inizialmente e con grande personale trasporto monsignor Valenziano per l'iniziativa, inviandogli non soltanto gli auguri ma un grande abbraccio da parte di tutti, con la riconoscenza per la sua azione fatta in tanti decenni di impegno. Grazie ancora a tutti e, ripeto, portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto dalle relazioni e quanto ci è stato sollecitato a riflettere, anche per l'azione quotidiana da svolgere ciascuno nei suoi compiti e responsabilità".

Il convegno, moderato dal direttore di Tv 2000 Vincenzo Morgante, ha visto gli interventi delle le professoresse Emanuela Prinzivalli e Anna Foa (rispettivamente docenti di Storia del cristianesimo e Storia moderna presso l'Università La Sapienza di Roma), e della direttrice del Museo Mart di Trento e Rovereto, Micol Forti. A introdurre la giornata i saluti del Vescovo e del sindaco di Cefalù, rispettivamente, Giuseppe Marciante e Daniele Tumminello.