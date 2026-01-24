Campania: Martusciello, 'Minella aderisce a Fi, 7 i nostri consiglieri regionali'

24 gennaio 2026 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Mimì Minella ha aderito a Forza Italia. Gli diamo il benvenuto nella consapevolezza che rafforzerà la proposta politica di opposizione di Forza Italia. Minella è un consigliere regionale attento e fortemente radicato. Con la sua adesione il Gruppo sale a 7 consiglieri regionali e non è detto che la crescita si fermi qui”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito in Campania.