Referendum: Calenda, 'Sì avanti nei sondaggi ma destra deve stare molto attenta'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "I sondaggi? Rispondono quelli che hanno già un'appartenenza, per questo sono sempre immobili. Rappresentano quelli che sono già schierati. Anche al referendum - io sono convintamente per il Sì - la destra, al di là dei sondaggi che danno il Sì avanti, deve stare molto attenta: il rischio di un'astensione molto alta c'è e anche che la sinistra lo usi a fini politici, quindi devono stare attenti". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.