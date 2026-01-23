Milano: avvocati, 'caso sentenza già scritta non può essere derubricato a prassi'

23 gennaio 2026 a

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - "Certamente non si può derubricare quanto occorso a prassi operativa che non inciderebbe sulla sostanza delle garanzie processuali. La decisione non solo deve essere il frutto di un vaglio privo di pregiudizi e conseguente al contributo di tutte le parti processuali, ma deve anche apparire tale". Lo sostengono in una nota congiunta l'avvocato Federico Papa presidente della Camera Penale di Milano e Antonino La Lumia presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano in merito alla ricusazione sollevata da un indagato a processo per violenza sessuale aggravata i cui difensori hanno trovato, in aula, un documento con un 'anticipo' di verdetto.

"Nell'accertamento della responsabilità penale, la forma è sostanza e l'apparenza di terzietà e indipendenza del giudice nella valutazione delle prove della difesa conta non meno della sua effettività. Allo stesso modo non si può certo essere sereni solo perché il meccanismo processuale, posto a presidio di quei principi, ha funzionato, grazie al casuale rinvenimento dello stampato da parte dei difensori" si sottolinea. Il dibattimento è stato assegnato a un altro collegio sebbene il documento sia stato ritenuto dal presidente del Tribunale di Milano un semplice appunto scritto.

"L'unica garanzia per il futuro è che gli organi giudicanti rimangano saldamente ancorati a quei principi, avendo quale paradigma insuperabile le regole del processo accusatorio e della formazione della prova nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti, cui deve essere riconosciuta pari valenza probatoria e, perché no, considerando anche la possibilità di poter cambiare idea, sempre ancorati al principio del ragionevole dubbio" conclude la nota degli avvocati.